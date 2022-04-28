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Merkez Bankası'ndan 500 liralık banknot açıklaması

Merkez Bankası'ndan 500 liralık banknot açıklaması

Merkez Bankası'nın 500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para basacağı ile ilgili iddialarına açıklama geldi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu 500 TL banknot, 5 TL madeni para iddiası için "Ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok." dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para basacağı ile ilgili iddialarını yalanladı.

500 liralık banknot çıkmasına ilişkin iddialara cevap veren Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Böyle bir şey konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir tane arkadaşın Tweetiyle böyle bir şey mümkün değil. Bizim böyle bir beklentimiz, hazırlığımız yok. Ciddiye alınacak bir tarafı yok." dedi.

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