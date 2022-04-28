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Kan donduran olay! Çocuklarını görmek için gittiği evde öldürüldü katil de...

Kan donduran olay! Çocuklarını görmek için gittiği evde öldürüldü katil de...

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklarını görmek için gittiği eski eşinin evinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

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Erdinç O. ve Ülkü D. (35) bir süre önce boşandı. Çocuklarını görmek için eski eşinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine giden Ülkü D. ile Erdinç O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ülkü D. eski eşini bıçakla, Erdinç O. ise Ülkü D'yi silahla yaraladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ülkü D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erdinç O. tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayda kullanılan silahın Erdinç O'ya ait ve ruhsatsız olduğu belirlendi.

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