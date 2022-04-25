Kılıçdaroğlu'nun gittiği ev kavga çıkardı! Enerji Bakanı Fatih Dönmez hedef oldu! Şamil Tayyar çıldırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün "4 aydır elektriği kesik'' diyerek Ankara Keçiören'de Güllü Demir'in evini ziyaret etti. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Elektriği kesik değil" deyip Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Şamil Tayyar da Enerji Bakanı'na destek verip Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ancak Güllü Demir'in evinin elektriğinin 4 aydır kesik olduğu belgelendi. Şamil Tayyar, tweetini silip, "Enerji Bakanı'nı kim yanılttıysa hesabını vermeli" dedi. Kılıçdaroğlu ise Bakan Dönmez'e çok ağır yüklendi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Keçiören'de ziyaret ettiği ev siyasette yeni bir polemiği başlattı. Kılıçdaroğlu, Güllü Demir isimli kadının elektriğinin 4 aydır kesik olduğunu söyledi ve mum ışığının aydınlattığı evden fotoğraf paylaştı. Enerji Bakanı Fatin Dönmez, akşam saatlerinde o evin elektriğinin kesik olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri açmayıp algı operasyonu yaptığını iddia etti. AK Partili isimler sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Ancak o evin elektriğinin 4 aydır kesik oyduğu kanıtlanınca çarşı karıştı.

Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından elektrikleri kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu’yla ilgili bir iddiada bulundu. Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez: Elektriklerin kesik olmadığı belirlendi?

Dönmez bu açıklamadan 27 dakika sonra ise yeni bir paylaşım yaparak, Kılıçdaroğlu’nun dün ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığını savundu. Dönmez, “Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir” dedi.

Enerji Bakanı Dönmez'in bu paylaşımları üzerine AK Partili isimler de Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlar yaptı. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar da bu isimlerden birisiydi.

Kılıçdaroğlu: Beceriksiz, yalancı!.. Kanıtlarsam istifa edecek misin?

Bakan Dönmez’in iddialarına Kılıçdaroğlu’ndan çok sert tepki geldi. CHP lideri, “Erdoğan'ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!” ifadelerini kullandı.

CHP’den tutanaklı ve ses kayıtlı yanıt!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Selvi Kılıçdaroğlu adına kesilen elektrik kesme tutanağını paylaşarak Bakan Dönmez’e yanıt verdi. Özkan, “Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturmaya devam edeceksin? İşte elektrik kesme tutanağı hemen istifa et!” diye seslendi.

Güllü Demir açıklama yaptı: Kaymakamlık geldi, elektriğim bugün açıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün evini ziyaret ettiği Güllü Demir'in videolu açıklamasını paylaştı. Güllü Demir, açıklamasında şunları söyledi: "20 gün önce benim elektriğim kesikti. Dün sayın genel başkan evime geldikten sonra bugün kaymakamlık tarafından benim elektriğim açıldı."



Kılıçdaroğlu: Allah'a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise paylaşımında, “Beşli çetenin bakanı önce “evimin elektriği kesik değilmiş” algısına girişti, sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah'a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!” ifadelerine yer verdi.

Şamil Tayyar çıldırdı: Sorumlusu kimse hesap versin AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar yaşananların ardından sosyal medya hesabından Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in yanıltıldığını savunup, "Enerji bakanımızın paylaşımı üzerine ev sahibi Güllü Demir’in farklı bir açıklaması oldu. Bu sebeple twitimi sildim. Eksik veya yanlış bilginin kaynağı kimse hesabını vermeli. Benzer durumda kiminin ne yaptığının önemi yok, siyaset ahlakı erdemli davranmayı gerektirir." paylaşımı yaptı.

CHP, şirketten yapılan bilgilendirmenin videosunu paylaştı

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından Güllü Demir'in enerji dağıtım şirketi ile yaptığı görüşmenin görüntüsü paylaşıldı. Güllü Demir'in cep telefonu ile yaptığı görüşmede şirket tarafından, “Hesabınıza ait ödenmemiş 4 dönem, 651 TL 38 kuruş borcunuz vardır” denildiği duyuldu.

Fatura borcu duruyorken kaymakamlık elektriği açabiliyormuş!

CHP'den yapılan açıklamada, “Fatura borcu duruyorken, kaymakamlık elektriği açıyor. Demek ki devlet isterse oluyormuş. Hadi şimdi tüm elektriğini kestiğiniz insanların elektriğini açın. Bitecek bu neoliberal düzeniniz, devlet devlet olacak yeniden. Beşli çetenizle birlikte tarihin çöplüğüne atılacaksınız” ifadelerine yer verildi.