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Antalyaspor ile Kayserispor berabere kaldı

Antalyaspor ile Kayserispor berabere kaldı

Süper Lig'in 34. haftasındaki Antalyaspor - Kayserispor karşılaşması 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından 51 puanla 8. sıraya yerleşen Antalyaspor, 35. haftada Trabzonspor deplasmanına gidecek. 43 puanla 13. sırada yer bulan Kayserispor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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4. dakikada Kayserisporlu savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Hakan Özmert'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

14. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolün ardından sağ çaprazda topu önünde bulan Onur Bulut'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

39. dakikada Ramazan Civelek'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

52. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Kemen'in vuruşu savunma oyuncularına çarptıktan sonra uygun pozisyondaki Attamah'ın önüne düştü. Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

56. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Güray Vural'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Haji Wright'in sert şutunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1

66. dakikada Attamah'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan Civelek'in vuruşu kale direğinin yanından auta gitti.

87. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar gelen Mustafa Pektemek'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın sert vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Antalyaspor: 1 - 1 :Kayserispor

Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna,

Antalyaspor: Boffin, Floranus (Dk. 81 Ghacha), Kudriashov, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 21 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Ndao (Dk. 21 Poli), Doğukan Sinik (Dk. 81 Bünyamin Balcı), Luiz Adriano, Haji Wright (Dk. 89 Fredy)

Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 71 Emrah Başsan), Hosseini, Mert Çetin, Carole, Kemen (Dk. 76 Campanharo), Onur Bulut, Attamah, Bertolacci (Dk. 70 İbrahim Akdağ), Thiam (Dk. 89 Cardoso), Gavranovic (Dk. 70 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 52 Attamah (Yukatel Kayserispor), Dk. 56 Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 31 Mert Çetin (Yukatel Kayserispor)

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