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Trabzon'a akın var! 38 sene sonra gelecek tarihi şampiyonluğa tanıklık etmek istiyorlar

Trabzon'a akın var! 38 sene sonra gelecek tarihi şampiyonluğa tanıklık etmek istiyorlar

TRABZONSPORLU taraftarlar puan alınması durumunda şampiyonluk maçı olacak Antalyaspor mücadelesi öncesinde Trabzon'a akın etmeye başladı. Şehre giden uçak biletleri şimdiden tükendi.

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ADANA Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor, bir puan alması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Dünyanın dört bir yanından Trabzon'a gitmek için harekete geçen binlerce taraftar şimdiden uçak biletlerini tüketti.

Ek sefer konulması bekleniyor
Şu an için havayolu şirketlerinde 29 Nisan ve 30 Nisan tarihleri için Trabzon'a gitmek adına birçok bölgeden uygun bilet bulunmazken bordo-mavili taraftarların yoğun talebi üzerine ilerleyen günlerde Trabzon'a ek seferlerin konulması bekleniyor.

Taraftar heyecanlı
Binlerce taraftar şampiyonluğu Trabzon'da kutlamak adına büyük bir heyecan duyarken bordo-mavililerin haftaya Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçta hem şehrin hem de tribünlerin karnaval havasına bürünmesi bekleniyor.

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