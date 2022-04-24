İngiltere'de skandal provokasyon! Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştılar

İNGİLTERE merkezli The Sunday Times gazetesi İstanbul'dan geçen Rus denizaltısı fotoğrafına Türkiye ile ilgisi olmayan bir haberde yer vererek Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştı.

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TÜRKİYE, Rusya-Ukrayna hattında silahların susması için çağrılarını ve girişimlerini sürdürüyor. Rus ve Ukraynalı heyetler hem Antalya hem de İstanbul'da bir araya gelerek ateşkes sağlanması için müzakerelerde bulundu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" şeklindeki açıklaması Türkiye'nin tarafsız konumunu ilk günden itibaren ortaya koydu.

Türkiye'yi savaşın tarafı gibi gösterme çabaları

Ancak İngiltere basınından The Sunday Times başta olmak üzere İngiliz gazeteleri Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştı. "Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı" başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen denizaltı görseline yer verildi. Füzenin Türkiye sınırları içinden fırlatıldığına dair izlenim oluşturulmaya çalışıldığı görüldü.

Söz konusu haberde, "Rusya'nın Karadeniz'deki denizaltılarını seyir füzeleriyle Ukrayna'daki hedeflerini vurmak için kullandığına inanılıyor. Savaş gemileri, Moskva'nın batmasından bu yana daha temkinli bir yaklaşım sergilemek zorunda" denildi.