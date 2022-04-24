BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gözden kayboldu! Ailesi sonradan fark etti kahroldular

Gözden kayboldu! Ailesi sonradan fark etti kahroldular

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Abone ol

 Babataşı Mahallesi'nde ailesi evde gözden kaybolan oğulları 2 yaşındaki Selim Çetinkaya'nın evin penceresinden düştüğünü fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu özel bir hastaneye kaldırdı.

Buradaki ilk tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yıllardır aranıyordu! FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı
Yıllardır aranıyordu! FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı
Şevval orucu ne zaman kaç gün tutulur? Şevval orucu borçların yerine geçer mi?
Şevval orucu ne zaman kaç gün tutulur? Şevval orucu borçların yerine geçer mi?
ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi! Türkiye'den zehir zemberek tepkiler
ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi! Türkiye'den zehir zemberek tepkiler
Emekli sandığı emeklisi bayram ikramiyesi ödemesi tarihi 2022 ne zaman?
Emekli sandığı emeklisi bayram ikramiyesi ödemesi tarihi 2022 ne zaman?
SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme günü 2022 ne zaman?
SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme günü 2022 ne zaman?
Babasını öldürüp yoldan geçenlere 'Babama bir şey mi oldu’ diye sormuştu! Karar verildi
Babasını öldürüp yoldan geçenlere 'Babama bir şey mi oldu’ diye sormuştu! Karar verildi
Fransa'da kiliseye bıçaklı saldırı dehşeti! Biri rahip 2 kişi yaralandı
Fransa'da kiliseye bıçaklı saldırı dehşeti! Biri rahip 2 kişi yaralandı
Bayram ikramiyesi ödemesi bu hafta yatar mı başvuru gerekiyor mu?
Bayram ikramiyesi ödemesi bu hafta yatar mı başvuru gerekiyor mu?
Zeytinlikler kurtuldu: Danıştay maden arama izinlerinin yürütmesini durdurdu
Zeytinlikler kurtuldu: Danıştay maden arama izinlerinin yürütmesini durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü