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Zeytinlikler kurtuldu: Danıştay maden arama izinlerinin yürütmesini durdurdu

Zeytinlikler kurtuldu: Danıştay maden arama izinlerinin yürütmesini durdurdu

Zeytinlik alanlarda maden araması apılamayacak. Danıştay 8. Daire, zeytinlik alanlarda maden faaliyeti yürütülebilmesinin önünü açan hükmünün yürütmesini durdurdu.

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Zeytinlik alanların maden sahalarına dönüştürülmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğinin yürütmesi Danıştay 8. Dairesi tarafından durduruldu. Kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç duyurdu. Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Danıştay 8. Dairesi zeytinlik alanlarda madenciliğe izin veren yönetmeliğin uygulanmasına dur dedi. Danıştay, yürütmenin durdurulması kararını vererek davayı esastan görüşecek. Kararın gerekçesi ise yönetmeliğin zeytin yasasına aykırı olması..."

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