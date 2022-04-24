BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67
HABER /  GÜNCEL

Yargıtay'dan emsal trafik sigortası kararı! "Ödemek zorunda"

Yargıtay'dan emsal trafik sigortası kararı! "Ödemek zorunda"

Yargıtay, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti. Emsal kararda, "Sigorta şirketi kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır" denildi.

Abone ol

Geçirdiği tek taraflı trafik kazası sonucu sakat kalan sürücü, bakıcı giderlerinin aracın trafik sigortası poliçesini düzenleyen şirket tarafından karşılanmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddetti. Mağdur sürücü, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de bakıcı giderlerinin sigorta şirketince ödenmesini yasaya aykırı buldu. Hukuk mücadelesini sürdüren sürücü kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat talebine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) genel şartları gereği bakıcı giderinin sakatlık teminatı çerçevesinde kaldığı ve sakatlık teminatına ilişkin limitin tüketilmiş olduğu gerekçesiyle davalının sorumluluğunun kalmadığına hükmedilmiştir. Davaya konu edilen sürekli bakıcı gideri zararının poliçedeki tedavi giderleri teminatından karşılanması gerektiği dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
Babalar günü bugün mü 2021 hangi güne denk geliyor?
Babalar günü bugün mü 2021 hangi güne denk geliyor?
Tartıştığı eşini tüfekle öldürüp teslim oldu
Tartıştığı eşini tüfekle öldürüp teslim oldu
Muhalefet eleştirmişti! AK Partili Bülent Turan'dan 23 Nisan törenlerine ilişkin açıklama
Muhalefet eleştirmişti! AK Partili Bülent Turan'dan 23 Nisan törenlerine ilişkin açıklama
Sahipsiz köpekler 9 yaşındaki çocuğa saldırdı
Sahipsiz köpekler 9 yaşındaki çocuğa saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Nisan mesajı! 'Bu ortak acıları paylaşmak bir insanlık vazifesidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Nisan mesajı! 'Bu ortak acıları paylaşmak bir insanlık vazifesidir'
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oluyor! Maske yasağı kalkıyor mı? Yarın Kabine'de belli olacak
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oluyor! Maske yasağı kalkıyor mı? Yarın Kabine'de belli olacak
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak'ta Eren Abluka-5 operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak'ta Eren Abluka-5 operasyonu başladı
Çocuğunun doğum gününü kutlayacaktı! Çok acı olay
Çocuğunun doğum gününü kutlayacaktı! Çok acı olay
500 TL'lik yeni kağıt para 5 TL'lik yeni madeni para geliyor! Şenol Babuşçu 'hazırlıklar başladı' dedi
500 TL'lik yeni kağıt para 5 TL'lik yeni madeni para geliyor! Şenol Babuşçu 'hazırlıklar başladı' dedi
 Milli Savunba Bakanlığı: "7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"
 Milli Savunba Bakanlığı: "7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"