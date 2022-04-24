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Kılıçdaroğlu'ndan borcu nedeniyle elektriği kesilen aileye ziyaret

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan borcu nedeniyle elektriği kesilen aileye ziyaret

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mamak'ta oturan ve borcu yüzünden 10 aydır elektriği kesik olduğu belirtilen Hülya Gültepe'nin evini ziyaret etti.

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Gültepe ailesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ailenin elektriğinin uzun süredir kesik olduğunu belirterek, "Aileyi dinledim, iki güzel evladı var, yaşanan trajedi onların kaderi değildir. Eğer bu ülkede bir aile, elektrik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir. Kimse keyfinden 'Elektrik borcunu ben ödemiyorum' demez. Ya yiyecek ya elektrik borcunu ödeyecek, geliri bu kadar sınırlı... Yemeğini yediği zaman elektrik borcunu ödeyemiyor ve dolayısıyla Türkiye böyle derin bir trajedi ile karşı karşıya." diye konuştu.

Bir değişime ihtiyaç bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dünyanın değişmesi lazım, Türkiye'nin de değişmesi lazım. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var, her evde huzura ihtiyacımız var. Bizim evlatlarımıza, gençlerimize borcumuz var. Daha güzel bir Türkiye'yi onlar için inşa etmek istiyoruz, bütün siyasetçilerin onlara karşı sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Böyle bir sorumluluktan hiçbir siyasetçi kaçınamaz." dedi.

Milletin karakterinin değişimden yana olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Değişimi gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.  Kılıçdaroğlu, 10 aydır elektriği ve doğal gazı kesik olan vatandaşın ne yaptığının sorulması üzerine, "Mum ışığı." yanıtını verdi.

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