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Çocukların çığlıklarına aldırmadı! Sokak ortasında dehşet

Çocukların çığlıklarına aldırmadı! Sokak ortasında dehşet

DENİZLİ’nin Çivril ilçesinde çocuklarını 23 Nisan kutlamalarına götüren kadın, bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı ve ayrılmak istediği kişi tarafından 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. 

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Olay, Çivril ilçe merkezinde bulunan Emircik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dün öğle saatlerinde 23 Nisan kutlamalarını izlemeleri için çocuklarını mahalledeki bayram meydanına götüren Nejla A., burada bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen ve ayrılmak istediği Alpaslan Z. ile karşılaştı. Ayrılma talebini kabul etmeyen Alpaslan Z. ile Nejla A. arasında başlayan sözlü tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı.

Çocuklarının çığlıklarına aldırmadan annelerini darp eden Alpaslan Z., yanında bulundurduğu bıçakla Nejla A’yı sırt bölgesinden 1’i derin olmak üzere toplam 5 kez bıçak darbesiyle yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Ö.’yü de bacağından bıçakla yaralayan Alpaslan Z., hızla bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Nejla A.’yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen anne, ileri derece tetkiklerinin yapılması için Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan A.Ö. ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Şüphelinin kullandığı suç aleti bıçak olay yerinin yakınında bunundu. Çocuklarının gözü önünde bir anneyi defalarca bıçaklayan Alpaslan Z.’nin yakalanması için görevliler çalışma başlattı.

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