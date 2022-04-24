Şevval ayı ne zaman 2022 ne zaman başlar Diyanet oruç takvimi

Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay olan Şevval ayı 2 Mayıs pazartesi günü başlayacak. Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra tavsiye ettiği Şevval orucu 6 gün tutulur. Şevval ayının 12. günü ve 17. günü arasında tutulması tavsiye edilen şevval orucu ne zaman bitiyor, kaç gün tutulmalı, nasıl niyet edilir?

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2022 Hicri takvime göre Şevval ayı Ramazan bayramının 1. günü yani 2 mayıs pazartesi günü başlayacak. Şevval ayı 6 gün orucun tutulduğu aydır. Bu 6 gün tutulan orucun sevabı çok büyüktür ve tüm yılı oruçlu geçirmiş kadar sevap yazılır. 6 günlük orucun Şevval ayının 12. ve 17. günleri arasında tutulması önerilir. Peki şevval ayı ne zaman bitecek, şevval ayında tutulan oruçlar kaza yerine geçer mi?

İslam alimleri, bir ay boyunca oruç tutan bedenlerin normal hayata sağlıklı bir şekilde adapte olabilmeleri için şevval orucu tutmalarını tavsiye ediyor. Peki Şevval Orucu nedir? Ne zaman ve kaç gün tutulur?

Şevval ayında 6 gün oruç tutulur. Bu oruçlar hiç ara vermeden arka arkaya tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulur. Şevval orucu Ramazan bayramı'nın birinci günü hariç ikinci gününden itibaren Şevval ayı içinde istenen günde tutulur.

Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevval ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur!

Şevval ayı orucu önemi nedir: Ramazan’dan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi sevaba nail olur. Şevval ayında 6 gün oruç tutmak peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hiç terk etmediği bir sünnet…

Şevval orucu bir ay boyunca oruç tutan müminlerin sağlıklı bir şekilde normal hayata adapte olmalarına da yardımcı oluyor…

Şevval orucu borçların yerine geçer mi: Bu yöndeki soruya Profesör Doktor Mustafa Karataş 'evet' diyerek yanıt veriyor. Kadınlar adet günlerinde tutumadıkları oruç yerine de Şevval orucu tutabilirler. Böylece hem şevval orucu sevabını kazanır hem borçlarını ödemiş sayılırlar.

Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir: Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu şeklinde niyet edebilirsiniz. Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya diye devam edebilirsiniz.

Şevval ayı orucu nasıl, ne zaman tutulur: Şevval orucuna Ramazan bayramının 1.gününden sonra başlanabilir. Bayramın ilk günü oruç tutulmaz. Ramazan ayının bitiminden sonra gelen ay Şevval ayıdır. Bu oruç arka arkaya tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.Şevval ayında tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; kısaca Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de boşuna yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyetlenmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Şevval ayı orucu hakkında bilgiler: Şevval ayında tutulan oruçla ilgili 3 hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberani]

(Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]