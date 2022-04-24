ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi! Türkiye'den zehir zemberek tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da 1915 olaylarına yönelik yazılı açıklamasında yine "soykırım' dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zehir zemberek bir açıklamayla cevap verdi. Biden'e Türkiye'den tepki yağıyor...

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ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da 1915 olaylarına yönelik yazılı bir açıklama yayınladı. Biden'ın 2021 yılında yaptığı gibi bir kez daha 1915 olaylarına "soykırım" demesi tepkilere neden oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Biden'ın sözlerine zehir zemberek cevap verdi. Çavuşoğlu, ABD Başkanına "iki yüzlü" dedi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 1915 olaylarının 107’nci yılına ilişkin yaptığı açıklamayı paylaştı. Açıklamanın ilk sözlerinde "24 Nisan 1915’te Osmanlı otoriteleri Ermeni entelektüelleri ve cemaat liderlerini tutuklandı. Böylece 20’inci yüzyıldaki en kötü vahşetlerden biri olan Ermeni soykırımı başladı" ifadelerine yer verildi.

‘Büyük felakette’ kaybedilenlerin yasını tutarken...

Biden, "Ermeni soykırımını hatırlarken, nefretin her şeklindeki çürütücü etkisine karşı tetikte olma sözümüzü yeniliyoruz. Kendimizi dünyada yara izleri bırakan vahşetlere karşı ses çıkarmak ve durdurmaya yeniden adıyoruz. ‘Büyük felakette’ (Meds Yeghern) kaybedilenlerin yasını tutarken iyileşme ve daha iyisini inşa etme, çocuklarımız için daha barışçıl bir dünya çabalarımızı ikiye katlayalım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İki yüzlü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Biden'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Bazı batılı liderler son günlerde 'soykırımın' ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan #1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir" dedi.

Dışişleri'nden kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz.

Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz.

Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan’la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür."

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Biden 2021’de yaptığı 24 Nisan açıklamasında da "soykırım" ifadesini kullanmıştı. Türkiye’de iktidar ve muhalefetten Biden’ın soykırım açıklamasına tepkiler yöneltmişti.