Emekli sandığı emeklisi bayram ikramiyesi ödemesi tarihi 2022 ne zaman?

Milyonlarca emeklinin beklediği, devlet tarafından dini bayram öncesinde ödenen emekli bayram ikramiyesi bu sene 1.100 lira oldu. Emekliye bayram ikramiyesi bayram öncesinde yatacak. Peki SSK, Emekli Sandığı, Bağkur emeklisi bayram ikramiyesini ne zaman, hangi gün alacak? Bayram ikramiyesinden kesinti olacak mı?

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Ramazan bayramı öncesi devlet tarafından milyonlarca emekliye ödenecek olan bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Bu sene emekliler 1.100 lira alacaklar. Bu hafta içinde, yani Ramazan'ın son haftasında ödenecek olan bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Peki SSK, Emekli Sandığı, Bağkur emeklisi bayram ikramiyesini ne zaman, hangi gün alacak? Bayram ikramiyesinden kesinti olacak mı?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Bu nedenle Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Emekli aylığı bağlanmış olanlar önümüzdeki hafta herkesle birlikte parasını alırken, diğerleri aylıkları bağlanınca ikramiyeyi cebine koyacak.

27-28 Nisan'da SSK'lılar 29 Nisan'da ise Bağ-Kur ve memur emeklileri ikramiyelerini hesaplarında görecek. İkramiye için bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Para maaş alınan banka hesaplarına otomatik olarak yaptırılıyor.

Ödemelerden yeni aylık bağlananlar da yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' gerekiyor.

Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

Kimlere bayram ikramiyesi ödenmeyecek: Emeklilere Ramazan Bayramında 1.000 TL emekli ikramiyesi ödeniyordu Bu sene ikramiye ödemesi 1.100 lira oldu. İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacaktır.

Kapsama, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alan;

*SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,

*Şehit yakını ve gaziler,

*Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar,

*Geçici köy korucuları,

*Şeref aylığı sahipleri,

*Şampiyon sporcular,

*Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

*Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller

ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri girmektedir.