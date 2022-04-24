BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olarak nitelendirilen Antalya'ya, hava yolu ile gelen turist sayısı 23 Nisan itibarıyla 1 milyonu aştı.

Abone ol

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, yılın her döneminde misafir ağırlamaya devam ediyor. Salgına rağmen Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre daha fazla yabancı ziyaretçiyi konuk eden kent, 2022'ye de yüz güldürücü rakamlarla başladı.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak - 23 Nisan tarihleri arasında hava yoluyla Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 18 bin 246 oldu.

Geçen yılı salgın nedeniyle yaklaşık 9 milyon turist rakamıyla kapatan kentte, turizm hareketliliği geçen yıla göre artış gösterdi. Geçen yıl ilk 4 ayda 412 bin 729 turisti ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde yüzde 147'lik artışa imza attı. Sadece nisandaki artış ise yüzde 245 olarak gerçekleşti.

Turizmde rekorlar yılı olarak nitelendirilen 2019'da ilk 4 ayda 1 milyon 203 bin 838 turisti konuk eden Antalya, 2 yıllık durgunluğun ardından bu yıl 2019'un rakamlarına yaklaştı.

Kentteki turizm hareketliliğin artarak devam etmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gözden kayboldu! Ailesi sonradan fark etti kahroldular
Gözden kayboldu! Ailesi sonradan fark etti kahroldular
Yıllardır aranıyordu! FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı
Yıllardır aranıyordu! FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı
Kilis'te korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü yan yana mezarlara gömüldüler
Kilis'te korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü yan yana mezarlara gömüldüler
ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi! Türkiye'den zehir zemberek tepkiler
ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi! Türkiye'den zehir zemberek tepkiler
Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2022?
Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2022?
SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme günü 2022 ne zaman?
SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme günü 2022 ne zaman?
Babasını öldürüp yoldan geçenlere 'Babama bir şey mi oldu’ diye sormuştu! Karar verildi
Babasını öldürüp yoldan geçenlere 'Babama bir şey mi oldu’ diye sormuştu! Karar verildi
Fransa'da kiliseye bıçaklı saldırı dehşeti! Biri rahip 2 kişi yaralandı
Fransa'da kiliseye bıçaklı saldırı dehşeti! Biri rahip 2 kişi yaralandı
Bayram ikramiyesi ödemesi bu hafta yatar mı başvuru gerekiyor mu?
Bayram ikramiyesi ödemesi bu hafta yatar mı başvuru gerekiyor mu?
Zeytinlikler kurtuldu: Danıştay maden arama izinlerinin yürütmesini durdurdu
Zeytinlikler kurtuldu: Danıştay maden arama izinlerinin yürütmesini durdurdu