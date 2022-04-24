BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67
HABER /  DÜNYA

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron yeniden seçildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron yeniden seçildi

FRANSA'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi.

Abone ol

FRANSA'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması yerel saatle 20.00'de sona erdi. Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen ise yüzde 41,8'de kaldı.

Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,2 olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi. Seçime katılım oranı yüzde 71,8 oldu.

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak. Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşmesi bekleniyor. Yasal resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oylarını yüzde 66,06 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen yüzde 33,9 oy almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Nureddin Nebati: Savaşımız enflasyonla olacak
Bakan Nureddin Nebati: Savaşımız enflasyonla olacak
Rusya'dan nükleer gözdağı! İngiltere'yi haritadan silebilir
Rusya'dan nükleer gözdağı! İngiltere'yi haritadan silebilir
Türkiye 24 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 24 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye ile Rusya arasında kritik anlaşma! Sınır gemilerle aşılacak
Türkiye ile Rusya arasında kritik anlaşma! Sınır gemilerle aşılacak
Başakşehir konuk ettiği Hatayspor'u farklı geçti
Başakşehir konuk ettiği Hatayspor'u farklı geçti
Yeni Malatyaspor'u deviren Konyaspor ikincilik iddiasını sürdürdü
Yeni Malatyaspor'u deviren Konyaspor ikincilik iddiasını sürdürdü
Trabzon'a akın var! 38 sene sonra gelecek tarihi şampiyonluğa tanıklık etmek istiyorlar
Trabzon'a akın var! 38 sene sonra gelecek tarihi şampiyonluğa tanıklık etmek istiyorlar
Devlet Başkanı Putin emri verdi! Rusya her yerde o birlikleri arıyor
Devlet Başkanı Putin emri verdi! Rusya her yerde o birlikleri arıyor
İngiltere'de skandal provokasyon! Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştılar
İngiltere'de skandal provokasyon! Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştılar
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti