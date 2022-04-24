BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütüne ağır darbe! Bir haftada 172 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne ağır darbe! Bir haftada 172 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik son bir haftada terör örgütüne ağır darbe vurdu. Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Mehmetçik yurt içinde ve sınır ötesinde 'gece gündüz' demeden teröristlerin izin sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Pençe Kilit'te 54 terörist etkisiz
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde komandolar teröristlerin inine girdi. Operasyonda şu ana kadar 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Şimşek bölgesinde de bordo bereliler sıcak temas sağladı. 3 terörist ölü ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyinde son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 oldu.

Suriye'de 50 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde de operasyonlar hız kesmedi. Fırat Kalkanı bölgesinde Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün şehit düştüğü saldırı sonrası geniş kapsamlı operasyon yürütüldü. 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Komandolar Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise saldırı girişimlerini boşa çıkartı. Son 7 günde sızma girişiminde bulanan 61 terörist ölü ele geçirildi.

Mehmetçik yurt içinde ise teröristleri abluka altına aldı. Hakkari kırsalındaki Eren Abluka-2 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Altay Galatasaray maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Altay Galatasaray maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Türkiye 24 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 24 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Avrupa'yı sallayan skandal! Almanya ve Fransa'nın Rusya sırrı yıllar sonra deşifre oldu
Avrupa'yı sallayan skandal! Almanya ve Fransa'nın Rusya sırrı yıllar sonra deşifre oldu
Yeni Malatyaspor'u deviren Konyaspor ikincilik iddiasını sürdürdü
Yeni Malatyaspor'u deviren Konyaspor ikincilik iddiasını sürdürdü
Trabzon'a akın var! 38 sene sonra gelecek tarihi şampiyonluğa tanıklık etmek istiyorlar
Trabzon'a akın var! 38 sene sonra gelecek tarihi şampiyonluğa tanıklık etmek istiyorlar
Devlet Başkanı Putin emri verdi! Rusya her yerde o birlikleri arıyor
Devlet Başkanı Putin emri verdi! Rusya her yerde o birlikleri arıyor
İngiltere'de skandal provokasyon! Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştılar
İngiltere'de skandal provokasyon! Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştılar
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
Gözden kayboldu! Ailesi sonradan fark etti kahroldular
Gözden kayboldu! Ailesi sonradan fark etti kahroldular
Yıllardır aranıyordu! FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı
Yıllardır aranıyordu! FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı