Başakşehir konuk ettiği Hatayspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 57 puanla 4. sıradaki yerini sağlamlaştıran Başakşehir, 35. haftada Kasımpaşa deplasmanına gidecek. 49 puanla 10. sırada yer bulan Hatayspor ise Altay'ı ağırlayacak.Abone ol
21. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Hatayspor'da Onur Ergün'ün savunmada hatalı pasında Aleksic ceza sahasında topu kaptı. Aleksic'in sol çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
33. dakikada ev sahibi takımın atağında sol kanatta Lima topla buluştu. Lima'nın penaltı noktası önüne yaptığı ortada Aleksic topa kafayı vurdu, kaleci Mohamedi sağına uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
58. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan hızla hücuma çıkan Lobzhanidze ceza sahasına girdi, yerden altı pas içine gönderdiği sert topa El Kaabi kayarak vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
65. dakikada Başakşehir öne geçti. Sol kanattan Lima'nın ortasında Hatay savunmasında Sackey'nin ters vuruşunu kaleci Mohamedi elinden kaçırdı. Arka direkte topu kontrol eden Deniz Türüç kafasıyla düzelttiği meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlara yolladı: 1-0
77. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler ceza sahasına hareketlenen Mahmut Tekdemir'e yerden pasını attı. İki rakibinin arasında topu kontrol eden Mahmut sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0
89. dakikada Başakşehir üçüncü golünü buldu. Hatayspor ceza sahasının önünden kazanılan frikikte Deniz Türüç topun başına geçti. Kaleyi sağ çaprazdan gören bölgeden frikiği kullanan Deniz meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-0
Mücadeleyi Başakşehir 3-0 kazandı.
Başakşehir: 3 - 0 :Hatayspor
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Salih Uçan), Deniz Türüç (Dk. 89 Pizzi), Aleksic (Dk. 76 Berkay Özcan), Trezeguet (Dk 76 Serdar Gürler), Gulbrandsen (Dk. 85 Atabey Çiçek)
Hatayspor: Munir Mohamedi, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Sackey, Adekugbe (Dk 78 Emre Kaplan), Onur Ergün (Dk. 72 Selimcan Temel), Boudjemaa, Lobzhanidze, Benzia (Dk. 59 Saint Louis), El Kaabi (Dk. 78 Kahraba), Diouf (Dk. 72 Bertuğ Özgür Yıldırım)
Goller: Dk. 65 ve 89 Deniz Türüç, Dk. 77 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 36 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Sackey (Atakaş Hatayspor)