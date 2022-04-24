Yeni Malatyaspor'u deviren Konyaspor ikincilik iddiasını sürdürdü

Bu sonucun ardından puanını 64 yaparak ikinci Fenerbahçe'nin bir puan arkasında 3. sıraya yerleşen Konyaspor, 35. haftada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Önceki haftalarda küme düşmesi kesinleşen son sıradaki 20 puanlı Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.Abone ol
7. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in sağ kanattan kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
20. dakikada Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında rakiplerinden sıyrılarak orta sahayı geçen Michalak ceza sahası dışında Campi'nin formasını çekmesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka Campi'ye bu harekete nedeniyle kırmızı kart gösterdi.
30. dakikada gelişen Konyaspor atağında sol kanattan Bytyqi'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Soner Dikmen'in vuruşunda top üstten auta gitti.
37. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
47. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. sol kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girmek isteyen Mustafa Eskihellaç, Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kaldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde topun başına geçen Tetteh yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
59. dakikada konuk ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skubic topu ağlara gönderdi: 1-3
62. dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar bire indirdi. Sağ kanattan topu kapan Tetteh ceza sahası içerisinde Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasında topun başına geçen Dicko meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3
Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Yeni Malatyaspor: 2 - 3 :Konyaspor
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Emin Tuğral
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer (Dk. 86 Haqi Osman), Awuku, Campi, Barış Başdaş, Azubuike (Dk. 27 Karim Hafez), Donsah, Dicko, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Jospin), Mustafa Eskihellaç, Tetteh
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ (Dk. 63 Musa Çağıran), Skubic, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 63 Oğulcan Ülgün), Bytyqi, Çekiçi (Dk. 82 Mpoku), Michalak (Dk. 82 Amilton), Ahmed Hassan (Dk. 70 Cikalleshi)
Goller: Dk. 7 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 37 Ahmed Hassan, Dk. 59. Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 47 Tetteh, Dk. 62 Dicko (Penaltıdan) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 20 Campi (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Adil Demirbağ, Dk. 81 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 27 Kenan Özer, Dk. 87 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)