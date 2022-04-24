CHP'li Tanrıkulu'dan tepki çeken paylaşım! HDP'li Paylan'ın hadsiz provokasyonuna destek verdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine tepkiler art arda gelirken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Paylan'a destek çıktı.

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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini iç tüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

Paylan'ın 1915'teki sözde soykırım hakkında TBMM'ye kanun teklifi vermesi büyük tepki çekti. Paylan'ın skandal hamlesine devlet büyüklerinden üst üste tepki açıklamaları geldi.

CHP'li Tanrıkulu'dan hadsiz provokasyona destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hadsiz provokasyona destek verdi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.