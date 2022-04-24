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6 muhalefet partisinin genel başkanları üçüncü kez bir araya geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
6 muhalefet partisinin genel başkanları üçüncü kez bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti genel merkezindeki toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.

Genel başkanlar iftarın ardından toplantıya geçti.

Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

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