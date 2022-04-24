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Galatasaray tek golle kazandı! Altay'ın ligde kalma ümitleri mucizelere kaldı

Galatasaray tek golle kazandı! Altay'ın ligde kalma ümitleri mucizelere kaldı

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Altay'ı Kerem Aktürkoğlu'nun 8. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 47 puanla 11. sıraya yerleşen Galatasaray, 35. haftada Sivasspor'u ağırlayacak. 30 puanla 17. sırada yer alan ve ligde kalma ümitleri mucizelere kalan Altay ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

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Karşılaşmanın 8. dakikasında Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu dar açıda olmasına rağmen güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

11. dakikada sağ kanattan Pulgar'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde arka tarafta müsait durumdaki Nelsson'un kafa vuruşunda kaleci Lis topu kornere uzaklaştırdı.

20. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in şutunda kaleci Lis'in de dokunduğu top kornere gitti.

42. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Thaciano'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray tek golle önde bitirdi.

Karşılaşmanın 64. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez'in şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

67. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Altay atağında Poko'nun yaptığı ortada kale önünde araya giren Aanholt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+4. dakikada İbrahim Öztürk'ün indirdiği topu kafa vuruşuyla kaleye göndermek isteyen Poko'nun şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

Müsabaka Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Altay: 0 - 1 :Galatasaray

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Altay: Lis, Tolga Ünlü (Dk. 86 İbrahim Öztürk), Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Cebrail Karayel), Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Pinares), Poko, Zeki Yıldırım (Dk. 65 Eren Erdoğan), Thaciano, Rodriguez, Ahmed Rayan (Dk. 65 Kappel)

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao (Dk. 55 Alpaslan Öztürk), Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu (Dk. 82 Ömer Bayram), Emre Kılınç (Dk. 82 Arda Turan), Babel (Dk. 65 Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 65 Muhammed)

Gol: Dk. 8 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 28 Poko, Dk. 45+1 Rodriguez, Dk. 90+1 Pinares (Altay), Dk. 51 Pulgar, Dk. 55 Marcao, Dk. 56 Van Aanholt, Dk. 59 Omar (Galatasaray)

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