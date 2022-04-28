Asiye'ye pitbull köpekli saldırı davasında tahliye kararı

GAZİANTEP'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş‘e saldırısına ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 4 yaşındaki Asiye Ateş, 22 Aralık 2021’de pitbul cinsi 2 köpeğin saldırısına ilişkin davada “olası kastla yaralama” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa E, Süheyla K, Zeliha C. ve Mustafa Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa E’nin ağabeyi Mahmut E. ve Zeynep C. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sahibi biz değiliz

Duruşmada tanık olarak dinlenen veteriner hekim M.C.Ç, köpeğe aşı yaptığını ancak sahibinin kim olduğunu bilmediğini öne sürdü. Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek köpeğin sahibi olmadıklarını ileri sürdüler.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.