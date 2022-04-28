Kasımpaşa maçında sakatlandı! Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandı.

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Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen Umut Meraş'ın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçtiği ve oyuncunun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlandığı bildirildi.

Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.