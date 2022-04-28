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E-Devlet ehliyet sorgulama açıldı! İşte Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama ekranı

E-Devlet ehliyet sorgulama açıldı! İşte Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alanların ehliyet sorgulama işlemlerini e-Devlet'e taşıdı. Bundan böyle e-Devlet üzerinden 'Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama' online olarak yapılabilecek.

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Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişi sertifika alıyor. Sertifikalar, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenerek il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtılıyor; kursiyerler, bu sertifikalar ile birlikte nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürüyorlardı. 
 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV A.Ş. tarafından ortaklaşa yürütülen "Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu " projesiyle işlemler artık çok daha kolay olacak.  

E-Devlet üzerinden motorlu taşıt sürücü belgesi sorgulamak için buraya tıklamanız yeterli. 
 
Bugün başlayan proje sayesinde kâğıt tasarrufu sağlanacak, imza için zaman kaybı yaşanmasının ve en önemlisi sahte sertifikalandırmanın önüne geçilmiş olacak.

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