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İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu: İstediğimiz zam yapılırsa taksici de gitmemezlik yapmaz

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu: İstediğimiz zam yapılırsa taksici de gitmemezlik yapmaz

Taksi ücretlerine yapılan son zam İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi. Aksu, "istediğimiz oranda zam yapılırsa yolcunun şikâyeti de ortadan kalkar. Taksici de gitmemezlik yapmaz" dedi.

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İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın ardından taksi açılış ücreti 9,80 lira, indi-bindi ücreti ise 28,00 lira oldu.

3 haftadır uygulamada olan tarife değişikliği ile ilgili konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yapılan zammın yeterli olmadığını belirterek "Taksimetre ücret tarifeleri, indi-bindi tarifesi iyileşirse, istediğimiz oranda zam yapılırsa yolcunun şikâyeti de ortadan kalkar. Taksici de gitmemezlik yapmaz" diye konuştu.

İstanbul’da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zammın ardından taksi açılış ücreti 9,80 lira, indi-bindi ücreti ise 28,00 lira oldu. 

Yapılan zammın yeterli olmadığını belirten Aksu, "Yolcu sayısında herhangi bir değişiklik olmadı ama her ramazan ayında taksi sektöründe işler biraz azalır. Giderlerimiz yüzde 100 oranında arttı ama gelirimize yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bu yeterli değil. Biz giderlerimize ne kadar zam yapıldıysa gelirimize de aynı oranda tarifemiz iyileşsin istiyoruz" dedi.

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