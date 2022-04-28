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Rusya'nın öfkesini çekecek önerge Almanya Federal Meclisi'nde kabul edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'nın öfkesini çekecek önerge Almanya Federal Meclisi'nde kabul edildi

Almanya Federal Meclisi'nde Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı konusunda verilen önerge kabul edildi.

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Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) verdiği önergeye Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) de destek verdi. Önergeye aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ve Sol Parti ise karşı oy kullandı.

"Avrupa'daki barış ve özgürlüğü savunma" adlı önerge 586 "evet", 100 "hayır" oyuyla kabul edilirken, 7 milletvekili çekimser oy kullandı.

Kabul edilen önergeyle hükümetin Ukrayna'ya ağır silahlar ve farklı silah sistemleri sevk edebilmesine olanak sağlanıyor.

Ancak silah sevkiyatı NATO üyeleriyle yakın iş birliği içinde değerlendirilecek.

Önergeye "hayır" oyu kullanan Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Ukrayna'ya silah teslimatlarının bir sonucu olarak nükleer savaş riski konusunda uyarıda bulundu.

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