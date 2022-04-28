Rusya'dan Batı'ya savaş tehdidi! Peş peşe sert açıklamalar geldi: 'Eğer devam ederseniz...

RUSYA, Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahlara tepki göstererek "Batının gönderdiği silahlar Avrupa güvenliğini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Batı'nın tavrını devam ettirmesi haline Rusya'nın yanıtının sert olacağını belirtti.

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ABD ve İngiltere Ukrayna'ya ek askeri yardım gönderimini onaylarken savaşın başından beri çekingen bir tavır sergileyen Almanya hükümeti de müttefiklerinden ve kamuoyundan gelen baskılar üzerine, ilk kez bir savaş bölgesine ağır silahların gönderilmesine yeşil ışık yaktı.

Rusya'dan gözdağı

Batı'dan peş peşe gelen hamlelere Rusya cephesinden cevap gecikmedi. Kremlin Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak silah gönderen ülkelere gözdağı verdi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya ağır silahlar gönderilmesi kıtanın güvenliğini tehdit eden, istikrarsızlığa neden olan eylemler" dedi.

Tavır devam ederse yanıtımız sert olur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Rusya'nın sabrının test edilmemesi gerektiğini de vurgulayarak "Batı, açıkça Kiev'i Rusya'ya saldırmaya çağırıyor. Bu tavır devam ederse yanıtımız sert olur" dedi.

Ukrayna: Rus hedeflerini vurma hakkına sahibiz

Moskova'dan tepkiler peş peşe gelirken Ukrayna cephesinden Rusya'yı kızdıracak bir açıklama daha geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Kiev'in Rus askeri hedeflerini vurma "hakkına" sahip olduğunu söyledi.

Podolyak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna, katil Rusya'nın depolarını ve üslerini vurmak da dahil olmak üzere kendisini her şekilde savunacaktır. Dünya bu hakkı tanıyor" dedi.