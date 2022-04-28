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İngiliz market zincirleri hayat pahalılığına karşı fiyat indirimine gidiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiliz market zincirleri hayat pahalılığına karşı fiyat indirimine gidiyor

İngiltere’nin önde gelen market zincirleri, artan hayat pahalılığı karşısında fiyat indirimlerine gitmeye başladı.

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Ülkede enflasyonun yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, İngiltere’nin en büyük süpermarket zincirleri arasında yer alan Asda belirli temel gıda ürünlerinde yüzde 12, Morissons ise yüzde 13 indirim uygulanacağını bildirdi.

Ülkenin üçüncü en büyük süpermarket zinciri Asda’dan yapılan açıklamada, 100 temel ürünün fiyatlarının yıl sonuna kadar düşük tutulabilmesi için zincirin 73 milyonun üzerinde yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.

Asda’nın açıklamasında, market zincirinin yaptığı bir araştırmaya göre İngiltere’de her 10 tüketiciden 9’unun enflasyon baskısından dolayı endişeli olduğu, yüzde 87’nin ise bu yıl gıda ürünlerinde fiyatların artmaya devam etmesini beklediği belirtildi.

Market zincirinin açıklamasında, fiyat indirimlerinin taze sebze, meyve, et ve donduruluş gıda ürünlerini kapsamasının planlandığına dikkat çekildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Asda’nın ortaklarından Mohsin Issa, “Artan hayat pahalılığı karşısında hane halkının bütçesinin daraldığının farkındayız. Bu zor zamanda müşterilerimizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

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