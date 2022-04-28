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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takas teşekkürü

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takas teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye’de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna’daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye’de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna’daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed’in Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye’de gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve işbirliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti.

Mili İstihbarat Teşkilatının takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini; bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin iki komşusu arasındaki bu krizin aşılması ve sulhün hakim kılınması için yürüttükleri çabaları kararlılıkla ve samimiyetle devam ettireceklerini vurguladı.

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