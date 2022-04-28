BIST 2.456
DOLAR 14,82
EURO 15,60
ALTIN 899,60
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Alkollü içkilere bir zam daha geliyor yüzde 40'a varacak

Alkollü içkilere bir zam daha geliyor yüzde 40'a varacak

Alkollü içki üretimi yapan Mey Diego'nun ürünlerine yüzde 40'a varan zam geliyor. Haberi Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.

Abone ol

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı alkol ürünlerine zam geleceğini duyurarak "Bunlar Zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale" ifadelerini kullandı.

Aybaş twitter hesabından yaptığı açıklamada "ZAM!!! Mey Diego firmasının attığı mesaj 15 Mayıs 2022 tarihinde tüm ürünlerde zam geçişi olacaktır. Zam oranı Rakı, votka ve viskilerde yüzde 15 ile yüzde 20, Şaraplarda ise yüzde 35 ile yüzde 40 oranında geçmesi beklenmektedir. Bunlar zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'nın öfkesini çekecek önerge Almanya Federal Meclisi'nde kabul edildi
Rusya'nın öfkesini çekecek önerge Almanya Federal Meclisi'nde kabul edildi
Cezaevlerinde işkence iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama
Cezaevlerinde işkence iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama
Moody's'ten ürküten enflasyon uyarısı
Moody's'ten ürküten enflasyon uyarısı
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takas teşekkürü
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takas teşekkürü
Rusya'dan Batı'ya savaş tehdidi! Peş peşe sert açıklamalar geldi: 'Eğer devam ederseniz...
Rusya'dan Batı'ya savaş tehdidi! Peş peşe sert açıklamalar geldi: 'Eğer devam ederseniz...
Erdoğan mı rakibi mi? MetroPOLL anket sonuçları dikkat çekti sonucu yüzde 28 detayı belirleyecek
Erdoğan mı rakibi mi? MetroPOLL anket sonuçları dikkat çekti sonucu yüzde 28 detayı belirleyecek
Suriyeli kiracısının oturduğu eve balta ile saldırmıştı! O ev sahibi ...
Suriyeli kiracısının oturduğu eve balta ile saldırmıştı! O ev sahibi ...
Şevval ayı orucu ne zaman tutulur 6 gün orucu ard arda tutmak mı gerekir?
Şevval ayı orucu ne zaman tutulur 6 gün orucu ard arda tutmak mı gerekir?
Frutti Extra Bursaspor'un 3 Mayıs'ta EuroCup yarı finalinde karşılaşacağı rakip belli oldu
Frutti Extra Bursaspor'un 3 Mayıs'ta EuroCup yarı finalinde karşılaşacağı rakip belli oldu
'Kavga edeceğiz' sözleri olay oldu! MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na uyarı
'Kavga edeceğiz' sözleri olay oldu! MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na uyarı