Alkollü içkilere bir zam daha geliyor yüzde 40'a varacak

Alkollü içki üretimi yapan Mey Diego'nun ürünlerine yüzde 40'a varan zam geliyor. Haberi Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.

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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı alkol ürünlerine zam geleceğini duyurarak "Bunlar Zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale" ifadelerini kullandı.

Aybaş twitter hesabından yaptığı açıklamada "ZAM!!! Mey Diego firmasının attığı mesaj 15 Mayıs 2022 tarihinde tüm ürünlerde zam geçişi olacaktır. Zam oranı Rakı, votka ve viskilerde yüzde 15 ile yüzde 20, Şaraplarda ise yüzde 35 ile yüzde 40 oranında geçmesi beklenmektedir. Bunlar zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale" dedi.