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Karar duyuruldu! 15 gün boyunca yasak geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karar duyuruldu! 15 gün boyunca yasak geldi

 VAN Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamada, 29 Nisan'dan geçerli olmak üzere 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerince yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde 29 Nisan'dan geçerli 13 Mayıs da dahil olmak üzere 15 gün süreyle düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır."

Açıklamada ayrıca, kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının belirtilen tarihlerde mülki idare amirinin iznine bağlandığı bildirildi.

van
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