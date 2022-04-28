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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Google Chrome kullanıcılarına uyarı geldi açıkları 7'si yüksek riskli

Google Chrome kullanıcılarına uyarı geldi açıkları 7'si yüksek riskli

Google, internet tarayıcısı Chrome'da 30 açık ve bu açıkların 7'sinin yüksek riskli olduğu bilgisini paylaştı. Hackerların hedefi olan Chrome için şirket; kullanıcıları için kısa sürede güvenlik güncellemelerinin yapılacağını belirtirken kullanıcılar otomatik güncellemeleri beklemeden de kendileri güncelleme işlemlerini yapabiliyor.

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Google tarafından kullanıcılarına yeni bir uyarı geldi. Şirketin güvenlik güncellemesinde Chrome'da 30'dan fazla açık bulunduğu ve bu açıkların yedisinin yüksek risk içerdiği ve halihazırda bazı kullanıcıların etkilendiği bildirildi. Şirket, etkilenen kullanıcılara ilişkin detay belirtmezken, kısa sürede güvenlik güncellemelerinin yapılacağını söyledi.

Güncelleme nasıl yapılıyor?
NTV'de yer alan habere göre; Chrome belirli aralıklarla cihazlar için otomatik güncellemeler yayınlıyor. Kullanıcılar bu süreyi beklemeden de kendileri Chrome servisini güncelleyebiliyor. İşte adım adım güncelleme yöntemi:

1 - Chrome'da sağ üst taraftaki üst üste duran üç noktayı tıklayın (X işaretinin hemen altında)

2- Ardında sırasıyla Ayarlar > Yardım > Google Chrome Hakkında seçeneklerini takip edin.

3- Google'ın son güncellemesini yükleyin ve sistem uyarı verdiğinde Chrome'u yeniden başlatın.

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