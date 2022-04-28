BIST 2.452
DOLAR 14,81
EURO 15,60
ALTIN 897,15
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Ümit Özdağ, Meral Akşener'e çağrı yaptı! İttifaktan ayrıl İyi Parti'nin de desteklediğini biliyorum...

Ümit Özdağ, Meral Akşener'e çağrı yaptı! İttifaktan ayrıl İyi Parti'nin de desteklediğini biliyorum...

Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması konusundaki ısrarını sürdüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı çıksa da İyi Parti'nin de Yavaş'ı desteklediğini söyleyen Özdağ Meral Akşener'e ittifaktan ayrılması çağrısı yaptı.

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet'e konuştu. Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrıda bulunarak, "Bizimle beraber Mansur Yavaş'ı desteklemesini talep ediyoruz. İYİ Parti'nin de Mansur Bey'i desteklediğini biliyorum" dedi.

Sığınmacı açıklaması
"İktidara geldiğimizde Suriye'ye belirli şeyler önereceğiz. Suriyelilerin hızla kendi ülkelerine geri dönüşleri için süreci başlatacağız. Afganların Türkiye'de hiçbir hukuki statüsü yok. Yani kaçaklar. Bu nedenle sınır dışı edilmeleri gerekiyor. Sınırlarımız yol geçen hanı... Terörizm otobanına dönmüş durumda. Suriyeliler gidince enflasyon ve kiralar da hemen düşecek.

Feminist gruplara çağrı
Feminist gruplara çağrıda bulunuyorum. Gelsinler, partimize destekte bulunsunlar. 

Kavala ve Demirtaş açıklaması
Osman Kavala benim rakibimdir. Geçmişte de kendisiyle sert tartışmalarımız oldu. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. Adil yargılanmayı hak ediyor. Biz bu kararın adil olmadığını düşünüyoruz. Bu karar üst mahkemeden dönecektir. Bir hakim 'delil yok' derken, diğer iki hakim nasıl böyle bir karar verdi? HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Gezi'de darbeyi gördüm' diyerek gençlerin kafasında jop kırılmasına neden olmuştur. Bize HDP'den oy vereceğiz diyenler var. Kendilerinden ciddi derecede oy alacağımızı düşünüyorum. 

Mansur Yavaş açıklaması
Mevcut iki ittifak var. Bu iki ittifakın da içinde olmayız. Muhalefete Mansur Yavaş'ı aday gösterin dedik. Çünkü Mansur Yavaş'ın arkasında büyük bir halk desteği var. Biz bunu 7 Nisan'da söyledik ancak bu süreç içinde gördük ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmasını istemiyor. Türkiye yeniden Ekmeleddin vakası yaşamaya doğru gidiyor. Zafer Partisi'ne oy verme kararı almış birçok AKP'li Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylüyor. Mansur Bey'in gerekçesini tartışmıyorum sadece tespit ediyorum. Bağımsız aday olsa bile kazanır. Bu noktada ne yazık ki CHP'den büyük bir direnç geliyor. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Bey'in aday olması konusunda ısrar gösteriyoruz. CHP aday göstermezse biz Mansur Bey'e teklif götürürüz. Kemal Bey'e sesleniyorum; siz aday olup lütfen Erdoğan'a can suyu vermeyin. 

İYİ Parti'nin de desteklediğini biliyorum

Biz Zafer Partisi olarak Akşener'in Millet İttifak'ından ayrılarak bizimle beraber Mansur Yavaş'ı desteklemesini talep ediyoruz. İYİ Parti'nin de Mansur Bey'i desteklediğini biliyorum

İlgili Haberler
Ümit Özdağ açıkladı! Altılı ittifak aday göstermezse teklif götürecek Bomba kulis! Gültekin Uysal, Ali Babacan ve Davutoğlu'na Mansur Yavaş için operasyon çekti Mansur Yavaş'ın adaylığı için rest: Selahattin Demirtaş "Ya İmamoğlu ya ben" demiş
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji ve uzmanlardan uyarı! Bugün başlıyor bayramda da hava soğuyor İstanbul, Konya, Ankara...
Foto Galeri Meteoroloji ve uzmanlardan uyarı! Bugün başlıyor bayramda da hava soğuyor İstanbul, Konya, Ankara... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Zekat ne zaman ödenir Ramazan bitince ödenir mi? Zekat aile üyesine verilir mi?
Zekat ne zaman ödenir Ramazan bitince ödenir mi? Zekat aile üyesine verilir mi?
Merkez Bankası toplam rezervleri düşüşünü sürdürüyor
Merkez Bankası toplam rezervleri düşüşünü sürdürüyor
Kabus geri dönüyor dikkat kene ısırmasa da KKKA hastalığına yakalanabilirsiniz
Kabus geri dönüyor dikkat kene ısırmasa da KKKA hastalığına yakalanabilirsiniz
Uğur Dündar Ekrem İmamoğlu'na Trabzon tepkisi göstermişti buluşmada 61 numara dikkat çekti
Uğur Dündar Ekrem İmamoğlu'na Trabzon tepkisi göstermişti buluşmada 61 numara dikkat çekti
Google Chrome kullanıcılarına uyarı geldi açıkları 7'si yüksek riskli
Google Chrome kullanıcılarına uyarı geldi açıkları 7'si yüksek riskli
Karar duyuruldu! 15 gün boyunca yasak geldi
Karar duyuruldu! 15 gün boyunca yasak geldi
Alkollü içkilere bir zam daha geliyor yüzde 40'a varacak
Alkollü içkilere bir zam daha geliyor yüzde 40'a varacak
Rusya'nın öfkesini çekecek önerge Almanya Federal Meclisi'nde kabul edildi
Rusya'nın öfkesini çekecek önerge Almanya Federal Meclisi'nde kabul edildi
Cezaevlerinde işkence iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama
Cezaevlerinde işkence iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama
İngiliz market zincirleri hayat pahalılığına karşı fiyat indirimine gidiyor
İngiliz market zincirleri hayat pahalılığına karşı fiyat indirimine gidiyor