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Ümit Özdağ açıkladı! Altılı ittifak aday göstermezse teklif götürecek

Ümit Özdağ açıkladı! Altılı ittifak aday göstermezse teklif götürecek

Ümit Özdağ cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş ismini öne sürmesinin ardından şimdi de partisinin yol haritasını açıkladı. Muhalefetin Millet İttifakı adayı olarak Mansur Yavaş'ı aday göstermezse kendilerinin teklif götüreceklerini açıkladı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "6'lı ittifak Mansur Bey'i değişik nedenlerle aday göstermezse Sayın Yavaş'a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz." dedi.

Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırmalarının kamuoyunun gündemini etkilediğini belirten Özdağ, anketlerde Yavaş'ın toplumun bütün kesimlerinden destek aldığının ortaya çıktığını söyledi.

Özdağ, partisinin Yavaş'ın aday olması teklifiyle ilgili birçok spekülasyon yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zafer Partisinin Mansur Yavaş'ı aday gösterme, adaylığa davet etme kararı arkasında hiçbir komplo aramaya, başka bir amaç aramaya gerek yoktur. Bir tek gerekçemiz vardır bu davette, Mansur Bey'in kazanabilecek tek aday olmasına rağmen, altını çizerek söylüyorum, CHP Genel Merkezinin Mansur Yavaş'ı adayı yapmama kararı almış olması bu çağrıyı yapma nedenimizdir."

- "CHP, Yavaş hakkında iddialara tepki göstermedi"
Yavaş ve ekibine yönelik iddialara ilişkin CHP'nin tepki göstermediğini savunan Özdağ, "Türkiye bu kadar ağır bir görevle karşı karşıyayken, hiçbir sorumlu siyasetçinin, genel başkanın, 'Mansur Bey, Ankara'nın sokaklarını temizlemeye devam etsin, ondan başka bir şey istemiyoruz.' deme hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Özdağ, kendisinin eğitimden sorumlu başdanışmanı Zahide İmer'in, ABB tarafından partiyi temsilen Yaşam Boyu Öğrenme ve Mesleki Eğitim Çalıştayı'na davet edildiğini belirtti.

- Akyaka Sınır Kapısı'nın adı değiştirilsin önerisi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini TBMM'ye sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a, pek çok siyasi partinin tepki gösterdiğini de hatırlatarak, Türkiye-Ermenistan arasındaki Akyaka Sınır Kapısı'nın adının "Talat Paşa" olarak değiştirilmesini de önerdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ümit Özdağ, bir soru üzerine, Yavaş'la temas kurmadıklarını belirterek, "6'lı ittifak Mansur Bey'i değişik nedenlerle aday göstermezse Sayın Yavaş'a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz." dedi.

Özdağ, partilerine katılan ilahiyat profesörü Şahin Filiz'e rozetini taktı.

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