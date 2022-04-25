Başkent EDAŞ kimin? Ankara elektriğini dağıtan firmanın sahibi Sabancı Holding

ANKARA elektrik hizmetini Başkent EDAŞ veriyor. EDAŞ'ın sahibi Sabancı ailesi. EnerjiSa firması çatısı altında İstanbul Anadolu yakasının elektriğini dağıtan AYEDAŞ da bulunuyor.

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Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş kısa ismiyle Başkent EDAŞ, Sabancı Holding'e ait. EnerjiSa isimli Sabancıların şirketinin çatısı altında bulunan Başkent EDAŞ, sadece Ankara değil, bölgesindeki Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerinin de elektrik dağıtımını yapıyor. EnerjiSA çatısı altında yer alan AYEDAŞ ise İstanbul Anadolu yakasında elektrik dağıtımını yapıyor.

EDAŞ şirketinin resmi hesabında şu bilgiler yer alıyor:

Başkent Elektrik Dağıtım Bölgesi’nde yer alan iller kapsamındaki elektrik dağıtım şebekesi inşa, bakım ve işletme faaliyetlerini sürdüren bir şirkettir. Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerini kapsayan Başkent Elektrik Dağıtım Bölgesi’ndeki 7,5 milyon kişinin, elektrik dağıtımına erişimini sağlamaktadır. ​​​

Türkiye’de elektrik enerjisi sektöründe üretim, dağıtım, toptan ve perakende ticareti hizmet veren Enerjisa, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin hisselerinin %100’ünün blok satışı yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılan ihaleyi 1 Temmuz 2008 tarihin d​e 1.225 milyon ABD doları bedeliyle kazanmıştır. 28 Ocak 2009 tarihinde ise hisselerin devrini tamamlamıştır.

*2011 yılının başında ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 2011-2015 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerli olacak Türkiye dağıtım bölgelerinin işletilmesi ile ilgili temel yönetmelik çerçevesi belirlenmiştir. ​​​

Devralınan Başkent EDAŞ’ın sahip olduğu sistemin yenilenmesi ve özellikle müşteri hizmetlerinin gelişimi amacıyla önemli bir yatırım yapılmıştır. Devir tarihinden önce başlatılmış olan şirketle entegrasyon süreci sayesinde devir işlemi, işletme ve finansal performans açısından sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiştir. Başkent EDAŞ, sektörün pazar dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.​​​​​​

Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Başkent Edaş, kurumsal çalışma anlayışı, uzun vadeli enerji piyasası vizyonu ile kullanıcılarına yüksek düzeyde hizmet kalitesi sunmayı ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmayı hedeflemektedir.