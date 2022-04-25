BIST 2.458
DOLAR 14,77
EURO 15,87
ALTIN 910,20
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Bayram öncesi araç alacaklara kritik uyarı!

Bayram öncesi araç alacaklara kritik uyarı!

Ramazan bayramı tatili yaklaşırken ekspertizler yoğun mesai harcıyor. Araç satın alan sürücüler kontrol maksadıyla ekspertiz firmalarının yolunu tutuyor. Ekspertiz fiyatları ortalama 500 ile bin 500 TL arasında değişiyor.

Abone ol

Ramazan Bayramı'nda ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Bayram öncesi araç satın alanlar ekspertizlerde yoğunluk oluşturdu. Firma temsilcileri, tatile yeni alacakları araçlarıyla gidecek vatandaşların ekspertiz kontrolüyle satın alma işlemini gerçekleştirmesini söyledi. Ayrıca araç muayenelerinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kurumsal belgeli ekspertizler de yaptırmaları öneriliyor. Ekspertiz fiyatları ise ortalama 500 ile bin 500 TL arasında değişiyor.

“TSE belgeli ekspertiz firmalarını tercih edin”
Ramazan bayramı tatili yaklaşırken 2’nci el otomobil piyasasında ve ekspertiz firmalarında yoğunluk olduğunu belirten ASOTO eskpertiz firma sahibi Sadrettin Köseoğlu, “ Bayram tatili öncesi ikinci el araç alımlarında çok büyük bir hareketlilik var. Bu hareketlilik ekspertiz firmalarına da yansıyor çünkü çok fazla satın alım olduğu için insanlar araçlarını kontrol ettirmeye geliyorlar. 3 aydır işler durgundu fakat bayram tatilinin yaklaşmasıyla yoğunluk başladı. Araç almak isteyenler için bayramdan öncesi tam zamanı diyebilirim. İkinci el araba alırken mutlaka bir ekspertize aracınızı götürün. Özellikle TSE kurumsal belgeli ekspertiz şirketlerini tercih etsinler. TSE belgeli yerler de yaptırmak önemli çünkü devlet denetiminden geçmiş yer olarak görünüyor ve daha güvenli sonuç alabilirsiniz” dedi.

“Araç muayenesi ve kontrolleri için son günü beklemeyin”
Yola çıkacak vatandaşların ekspertize uğramadan yola çıkmamaları gerektiğine değinen Köseoğlu, “ Bayram tatili yaklaşırken ekspertizlerde yoğunluk artıyor. İkinci el otomobil alımlarında ekspertiz raporu almadan işlemlerinizi tamamlamayın. Yola çıkacak olanlar mutlaka bir ekspertize gelip araçlarının yağını suyunu lastiklerini kontrol ettirsin. Bakımlarımızı ve kontrollerimizi yaptırdıktan sonra yola çıkalım ki mağdur olmayalım. Bazen burada kuyruk oluyor o yüzden son günü beklemeden, öncesinde gelip araçlarımızın kontrollerini yaptıralım. Ekspertiz fiyatlarımız ortalama 500 ile bin 500 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
KYK bursları yattı mı bayram öncesinde ne zaman yatacak?
KYK bursları yattı mı bayram öncesinde ne zaman yatacak?
12 yıllık gizemli olay! Balkonda yatarken kayboldu 'ne yaptıysa eşim yaptı' dedi: Hipnoz önerisi...
12 yıllık gizemli olay! Balkonda yatarken kayboldu 'ne yaptıysa eşim yaptı' dedi: Hipnoz önerisi...
Aşılamayla ilgili eczacılardan çağrı: Ailelerin kararına bırakılmasın!
Aşılamayla ilgili eczacılardan çağrı: Ailelerin kararına bırakılmasın!
Celal Al Diriliş Ertuğrul'daki rolü hangisi? Celal Al kimdir aslen nereli, yaşı kaç?
Celal Al Diriliş Ertuğrul'daki rolü hangisi? Celal Al kimdir aslen nereli, yaşı kaç?
Ekrem İmamoğlu hangi takımı tutuyor? Uğur Dündar Fenerbahçe için twitiyle olay oldu
Ekrem İmamoğlu hangi takımı tutuyor? Uğur Dündar Fenerbahçe için twitiyle olay oldu
Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig'e yükseldi taraftar yollara döküldü
Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig'e yükseldi taraftar yollara döküldü
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
AK Parti'den Garo Paylan için dokunulmazlığın kaldırılması teklifi
AK Parti'den Garo Paylan için dokunulmazlığın kaldırılması teklifi
 Rusya yine sivilleri vurdu! 5 tren istasyonu bombalandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
 Rusya yine sivilleri vurdu! 5 tren istasyonu bombalandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kocaeli'nde "6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel birliktelik teklif etti" iddiası
Kocaeli'nde "6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel birliktelik teklif etti" iddiası