KYK bursları yattı mı bayram öncesinde ne zaman yatacak?

Burs ve kredi başvurusu yapan binlerce üniversite öğrencisi KYK ödemeleri ne zaman yapılacak araştırması yapmaya başladı. Beklenen haberi Erdoğan duyurdu, KYK burs ödemeleri mayıs ayının 25'inden sonra ödenmeye başlanacak. Peki KYK bursu nereden alınacak. ödemeler nereye yapılacak?

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KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak sorusunu Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından merak edildi. Üniversite öğrencilerine devlet tarafından başvuru sonucu verilen KYK burs ödemelerinin mayıs ayının 25'inden itibaren hesaplara yatması bekleniyor.

KYK ne zaman yatacak:

İftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Sadece bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Her ay bu ödemeleri ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız.

KYK bursu ne kadar oldu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

– “Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67’lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz.”

– “Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4,250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 arası, doktora sonrası araştırmacılar ise 7 bin 500 ile 10 bin arasına kadar aylık burs alabileceklerdir.”

KYK öğrenim kredisi nedir:

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK bursu nedir:

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.