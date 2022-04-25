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Kocaeli'nde "6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel birliktelik teklif etti" iddiası

Kocaeli'nde "6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel birliktelik teklif etti" iddiası

KOCAELİ'de 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel birliktelik teklif ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık, mahkeme başkanının, "Cinsel istismarın ne demek olduğunu biliyor musun?" sorusunu "Bilmiyorum" diyerek yanıtladı.

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Olay, 11 Eylül 2021 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki B.M., cadde üzerinde oyun oynayan 6 yaşındaki K.P.P.'yi çağırarak bir evin bahçesine götürdü. Daha sonra B.M., erkek çocuğu K.P.P.'nin pantolonunu indirerek cinsel birliktelik teklif etti. Pantolonunu hızlıca giyen 6 yaşındaki çocuk, korkuyla olay yerinden kaçarak annesinin yanına gitti. Annenin şikayette bulunması üzerine şüpheli gözaltına alındı.

"Yapmışlığım olmuştur"
Hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açılan tutuksuz sanık B.M.'nin, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya B.M., ailesi ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanının, "Cinsel istismarın ne demek olduğunu biliyor musun?" sorusunu yanıtlayan B.M., "Bilmiyorum" dedi. "Mağdura yönelik herhangi bir eylemde bulundun mu? Pantolonunu indirdin mi?" sorusunu ise sanık, "Yapmışlığım olmuştur" diyerek yanıtladı.

"Kendisi de istismara açık birisidir"
B.M.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen avukatı, "Kendisi de istismara açık birisidir, bu sebeple sizin sorunuza 'Yapmışlığım olmuştur' cevabını verdi" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor düzenlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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