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Tokatlı çift 10 yıldır gönüllü olarak türbenin bakımını yapıyor

Tokatlı çift 10 yıldır gönüllü olarak türbenin bakımını yapıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Gülseren ve Sadi Gacamer çifti, 10 yıldır gönüllü olarak Melik Ahmet Danişment Gazi Türbesi'nin bakımını yapıyor.

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Yaklaşık 15 yıl gönüllü olarak türbenin bakımını yapan Sema Gacamer'in 10 yıl önce vefat edince dönemin Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar arayışa girdi. Yadigar, Gacamer'in oğlu Sadi (68) ve gelini Gülseren'e (58) bu görevi devam ettirip ettiremeyeceğini sordu.

Görevi kabul eden Gacamer çifti, o günden beri her sabah erken saatlerde Melik Ahmet Danişment Gazi Türbesi'ne gelip çevreyi temizliyor, bakımını yapıyor, ilgilendikleri ziyaretçilere yardımcı oluyor.

Türbeyi beklemeye eşi ile gönüllü olarak başladıklarını belirten iki çocuk annesi Gülseren Gacamer, AA muhabirine, kendilerinden önce kayınvalidesinin bu görevi yerine getirdiğini vurguladı.

Gacamer, "Eşimin burada emeği büyük. Sağ olsun, başkanlarımız, 'Bekler misiniz?' dediler. Biz de bu vesileyle bekliyoruz. Evimiz de yakın olduğu için temizliğini, bakımını bakıyoruz. Gelenlerden de Allah razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmadı eş dost. Türbeye ramazanda gelen daha çok oluyor." dedi.

Çocuklarının türbenin çevresinde büyüdüğünü dile getiren Gacamer, "Burada hizmet etmek çok güzel bir duygu. Sabah türbeye gedeceğim diye gece uyku bile uyuyamıyor insan. Kapıyı açmak, insanları karşılamak..." ifadesini kullandı.

Sadi Gacamer, 10 yıl önce memur olarak çalıştığı belediyeden emekli olduğunu anlatarak, "Biz gönüllü bekliyoruz burada. Hanımla beraber belediyemizin katkısıyla gerekenleri yapıyoruz. Mutluyuz. Türbeyi beklemek çok güzel bir duygu. Burada her geçen gün daha mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan da Gacamer çiftini ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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