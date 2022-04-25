 Rusya yine sivilleri vurdu! 5 tren istasyonu bombalandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali 61 gündür sürerken, Rus ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ukrayna Demiryolları, ülkenin orta ve batısında 5 istasyona saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 2 ay geride kalırken Nisan ayı başlarında Donbas'taki Kramatorsk tren istasyonuna füzeler ateşleyen Putin'in ordusu, bir kez daha Ukrayna'daki tren istasyonlarını hedef aldı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Ukrayna Demiryolları Şefi Oleksander Kamyshin, bir saatlik süre içinde beş farklı tren istasyonuna saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Ülkenin batısı ve doğusundaki beş tren istasyonuna yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.

Tren istasyonlarında yangınlar çıktı

Ajansa konuşan Ukrayna'nın demiryolları kurumundan Oleksander Kamişin saldırıların bir saat içinde gerçekleştiğini, bazı tren istasyonlarında yangın çıktığını ifade etti. Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform ise konuya ilişkin yaptığı haberinde, Rivne bölgesindeki demiryolu altyapısının iki füze ile saldırıya uğradığı ifade edildi.

Maalesef ölüler ve yaralılar var

Lviv bölgesinde de bir füze saldırısının ardından, "Krasne" tren istasyonunda patlama yaşandı. Vinnytsia Bölge Devlet İdaresi Başkanı Serhiy Borzov ise "Maalesef ölüler, yaralılar var, Vinnytsia Bölgesi Devlet Acil Servis birimleri tarafından kurtarma operasyonları yürütülüyor" dedi.