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Bakanlık onayladı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez vazgeçti FETÖ'den içeridelerdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakanlık onayladı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez vazgeçti FETÖ'den içeridelerdi

Darbe girişimi sırasında yer alan askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ziyaretinden vazgeçtiği öğrenildi. Bakanlık ziyaret talebini onaylamıştı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol oynadığı belirlenen askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Bakanlığa başvurdu. Bakanlık tarafından onaylanan ziyaretin tepki alacağını düşünen Kılıçdaroğlu’nun ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.

Daha önce darbe girişimi sırasında yer alan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri CHP’nin TBMM’deki grup toplantısına katılmış ve Kılıçdaroğlu da cezaevindeki o öğrencileri ziyaret edeceği sözünü vermişti. Cezaevindeki askeri öğrencileri ziyaret etmek istediğini belirten CHP’liler, Bakanlığa bu durumu iletti. Bakanlık, ziyaret için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verilmesi gerektiğini bildirdi. Fakat Kılıçdaroğlu’nun, bakanlığın ziyarete izin verileceğini bildirmesinin ardından bu ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.

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