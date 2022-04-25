BIST 2.473
DOLAR 14,77
EURO 15,84
ALTIN 909,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Samsun'da silahla yeğenini öldürüp toprağa gömdü! Kadavra köpeği buldu: Cinayet nedeni...

Samsun'da silahla yeğenini öldürüp toprağa gömdü! Kadavra köpeği buldu: Cinayet nedeni...

SAMSUN'da miras meselesi yüzünden yeğenini öldüren şahıs, oğullarının yardımıyla onu toprağa gömdü. Ceset, jandarma kadavra köpeği tarafından bulundu.

Abone ol

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yukarı Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Bilhan Özdemir'in yakınları kayıp olduğuna dair jandarmaya başvurdu. Jandarma JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada Bilhan Özdemir'i aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı Kadir B.'nin (62) silahla öldürdüğünü ve oğulları Halit (35) ve Adil B.(38) tarafından Durusu Mahallesi Karakirazlık mevkisinde toprağa gömüldüğünü tespit etti.

Jandarma kadavra köpeği tarafından yapılan aramada Bilhan Özdemir'in cesedi toprağa yaklaşık 40 santim gömülmüş halde bulundu. Tabancayla çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğü tespit edilen Özdemir'in cansız bedeni gömülü olduğu topraktan çıkartılarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Denizli'de acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gözyaşları sel oldu: Yürek yakan detay ortaya çıktı
Foto Galeri Denizli'de acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gözyaşları sel oldu: Yürek yakan detay ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çağlar Ökten eski eşi kimdir Çağlar Ökten kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Çağlar Ökten eski eşi kimdir Çağlar Ökten kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Gezi Parkı davasında karar günü Osman Kavala hakkında da karar açıklanacak
Gezi Parkı davasında karar günü Osman Kavala hakkında da karar açıklanacak
Ukraynalı sürücünün korkunç ölümü! Arızalanan TIR'ı tamir ederken...
Ukraynalı sürücünün korkunç ölümü! Arızalanan TIR'ı tamir ederken...
Işın Karaca evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi oğlunun babası kimdir?
Işın Karaca evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi oğlunun babası kimdir?
Aylar sonra Sedat Peker'den ilk paylaşım geldi! Sessizliğini Twitter'dan bozdu
Aylar sonra Sedat Peker'den ilk paylaşım geldi! Sessizliğini Twitter'dan bozdu
Sacede İzmir'de 52 albay general olacaktı ürküten veriler
Sacede İzmir'de 52 albay general olacaktı ürküten veriler
Süleyman Soylu duyurdu: 3 terörist öldürüldü Tükeniyorsunuz teslim olun
Süleyman Soylu duyurdu: 3 terörist öldürüldü Tükeniyorsunuz teslim olun
9. kattan park halindeki aracın üzerine düştü!
9. kattan park halindeki aracın üzerine düştü!
Çağlar Ökten kaç yaşında eski eşi oğlunun annesi kimdir?
Çağlar Ökten kaç yaşında eski eşi oğlunun annesi kimdir?
Ankara'da uçurtma uçururken küçük çocuk dehşeti yaşadı
Ankara'da uçurtma uçururken küçük çocuk dehşeti yaşadı