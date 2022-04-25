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Denizli'de acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gözyaşları sel oldu: Yürek yakan detay ortaya çıktı

Denizli'de acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gözyaşları sel oldu: Yürek yakan detay ortaya çıktı

DENİZLİ’de hafif ticari aracın ara sokakta çarptığı 7 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun acı haberini alan yakınları ağıtlar yaktı.

Denizli'de acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gözyaşları sel oldu: Yürek yakan detay ortaya çıktı

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. 

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Denizli'de acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gözyaşları sel oldu: Yürek yakan detay ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre; evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit’e, Mehmet A. (75) idaresindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç çarptı.

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Denizli'de acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gözyaşları sel oldu: Yürek yakan detay ortaya çıktı

Çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya fırladı. 

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Denizli'de acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gözyaşları sel oldu: Yürek yakan detay ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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