Denizli'de acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gözyaşları sel oldu: Yürek yakan detay ortaya çıktı
DENİZLİ’de hafif ticari aracın ara sokakta çarptığı 7 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun acı haberini alan yakınları ağıtlar yaktı.
Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi.
19
Edinilen bilgilere göre; evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit’e, Mehmet A. (75) idaresindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç çarptı.
29
Çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya fırladı.
39
İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
49