Sacede İzmir'de 52 albay general olacaktı ürküten veriler

İzmir’de 2019 Kasım ayından beri yapılan “Ankesörlü hat” operasyonlarında, 52 albayın FETÖ bağlantısı ortaya çıkarıldı. Nedim Şener TSK içindeki FETÖ operasyonlarını kaleme aldığı yazısında "O albaylar açığa çıkarılmasaydı bugün general olarak görev yapıyor olacaklardı" dedi.

Abone ol

FETÖ ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devam eden operasyonlara ilişkin çarpıcı istatistikleri Hürriyet yazarı Nedim Şener paylaştı.

"FETÖ’cüleri bıraksanız general ve yüzbaşı olacaklar" başlıklı yazı kaleme alan Şener, "ankesörlü hat" operasyonlarının önemine değindi.

İzmir'de 3 bin 835 FETÖ'cü

İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın 19 Kasım 2019 tarihinden bu yana, 23 operasyonda toplam 3 bin 835 kişi hakkında FETÖ’den işlem yaptığına dikkat çeken Şener, "Bunların 2 bin 337 TSK’da görev yapan muvazzaf askerlerden, 712’si muvazzaf olmayan askerlerden, 831’i ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinden oluşuyor." ifadelerine yer verdi.

Darbeye katılanın 5 katı

Ankesörlü hat operasyonları sayesinde teğmenlerin üsteğmen, üsteğmenlerin yüzbaşı, yüzbaşıların yarbay, yarbayların da albay olmasının engellendiğini yazan Şener, aksi bir senaryoda neler olacağını yazısında paylaştı:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ bağlantısını ortaya çıkardığı 52 albay bugün TSK içinde general rütbesiyle görev yapıyor olacaktı.

Tehlikenin büyüklüğü hakkında bazı genel rakamlar vereyim. 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ mensubu subay/astsubay sayısı 5 bin 600 idi. 2017’den beri yürütülen ‘Ankesörlü hat’ operasyonlarında FETÖ iltisakı ortaya çıkarılan ve haklarında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 26 bin 450, gözaltına alınanların sayısı 24 bin 222, tutuklananların sayısı 8 bin 764, adli kontrolle bırakılanların sayısı 12 bin 993, serbest bırakılanların sayısı 2 bin 228, etkin pişmanlıktan yararlananların sayısı 8 bin 986 yani itirafçılık oranı yüzde 37.

Rakamlar, FETÖ’nün dün olduğu gibi bugün ve yarın da tehlike olacağını gösteriyor. Okumasını bilene...