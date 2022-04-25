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Lille, Zeki Çelik'in golüyle kazandı

Lille, Zeki Çelik'in golüyle kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, konuk ettiği Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.

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Ligin 34. hafta mücadelesinde, bu sezon orta sıralarda yer alan Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Avrupa arenasına kalma mücadelesi veren Strasbourg'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Lille, 86. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik'in attığı golle 1-0 kazandı.

Maçın skorunu belirleyen Zeki Çelik'in yanı sıra Burak Yılmaz, karşılaşmada 90 dakika boyunca süre aldı.

Bu sonucun ardından puanını 51'e yükselten Lille 9'uncu, 56 puanlı Strasbourg ise 6'ncı sırada yer aldı.

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