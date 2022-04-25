İşte Suriyelilerin gönüllü dönüşü projesi! Nakliye, barınma ve iş yardımı

TÜRKİYE son dönemde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilip gönderilmeyeceğini tartışıyor. İktidar ise sığınmacı Suriyelilerin geri dönüşü için gönüllülük formülü üzerinden çalışma yapıyor. Türkiye’nin terörden temizlediği güvenli bölgelere dönmek isteyen Suriyelilere taşınmaları için nakliye, barınma ve insani yardım desteği verilecek. Bölgede kurulan sanayi bölgelerinde 50 bin kişiye iş hazır. Çiftçilere gübre ve tohum dağıtıldı.

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Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekâtlarıyla terörden temizlediği güvenli bölgeye Suriyelilerin dönüşü sürüyor. Hürriyet'in haberine göre, daha önce nüfusu 1.3 milyon olan bölgede güvenliğin sağlanmasıyla geri dönen Suriyelilerle birlikte nüfus 2 milyon 74 bin 706 bine ulaştı. Türkiye’ye sığınan 500 bin Suriyeli de güvenli bölgeye dönüş yaptı.

Gönüllü dönüş için neler yapılıyor?

Suriyelilerin güvenli bölgeye gönüllü dönüşü için de çalışma yürütülüyor. Sığınmacılarla öncelikle mülakat ve görüşmeler yapılarak geri dönmek isteyenlere yardım ediliyor. Taşınmaları için nakliye desteği sağlanırken, Suriye tarafında da barınma ve insani yardım desteği veriliyor. İşte Türkiye’nin Suriye’de terörden temizlenen bölgede yaptığı çalışmalar:

Mahalli Meclisler kuruluyor

Mahalli meclisler kuruldu, güvenlik ve yargı teşkilatları oluşturuldu.

12 bin 42 güvenlik birimi personeline mesleki eğitim verildi. 2 bin 945 ‘Milli Danışman’ danışmanlık hizmeti veriyor.

Adli İletişim Sistemi’nde (ADİS) test aşamasına geçildi. Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) Afrin, Cinderes, Rasulayn, Azez, Elbab ve Telabyad’da kurulurken, Azez ve El Bab’da iyileştirme-geliştirme çalışmaları yürütülüyor.

Sağlık hizmetleri artılıyor

8 kamu hastanesi, 106 sağlık merkezi, 33 özel hastane, 42 acil sağlık hizmeti istasyonu, 10 mobil sağlık aracı, 76 ambulans bölge halkının hizmetine sunuldu. Bir kamu hastanesinin yapımına devam ediyor.

Çiftçiye destek

Yaklaşık 50 bin kişiye iş imkanı sağlandı. Çiftçilere gübre ve tohum desteği verildi. Yeni gümrük kapıları açılırken, mevcut olan kapılar ise modernize edilerek tüm ticari geçişlere açıldı.

52 bin konut yapıldı

Bugüne kadar 132 kilometre asfalt yol yapımı, 73 bin 614 ton asfalt yama, 813 bin 96 metrekare kilit taşı ve 253 bin 848 metre bordür taşı yapımı gibi alt yapı iyileştirme çalışmaları yapıldı. Yerleşim yeri problemlerinin çözümü için 51 bin 860 konut inşa edildi. 44 bin 853 aile bu konutlara yerleştirildi. Projelendirilen 63 bin 167 konutun inşa çalışmaları da devam ediyor.

1429 okul yeniden faaliyette

26’sı yeni yapılan, 827’si onarılarak faaliyete geçirilenler ile birlikte toplam 1429 okulda 349 bin 762 Suriyeli çocuk, eğitim-öğretimine devam ediyor. Ayrıca 48 okul binasının yapımına devam edilirken, bölge halkının meslek edinmesine yönelik kurslar da açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler alanında ise 10 sosyal hizmet merkezi, 3 aile destek merkezi ve 7 kreş-sosyal market hizmet veriyor. Çatışma ortamından etkilen çocuklar ve yetimler için yetim ve kültür merkezleri açılırken, çocuklara bu merkezlerde çeşitli sanat ve spor dallarında eğitimler veriliyor.

5 stadyum, 10 gençlik merkezi, 2 spor salonu...

Güvenli bölgede onarılan-inşa edilen 5 stadyum, 10 gençlik merkezi, 2 spor salonu ve 14 futbol sahası Suriyelilerin kullanımına açıldı. Ayrıca güvenli bölgede 243 yeni cami yapılırken, 529 cami de onarılarak ibadete açıldı. 129 camiinin yapımına devam ediliyor.

Kamplar Suriye'de

Çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye geçmek isteyen Suriyelilerin kendi ülkelerinde barınmaları için çalışmalar yürütüldü. Bu amaçla İdlib bölgesinde 21 bin 675, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 167 kamp alanında 72 bin 738, Fırat Kalkanı bölgesinde 108 kamp alanında 276 bin 473 ve Sınır Hattı Güvenlik bölgesinde 290 bin kişi barınıyor.