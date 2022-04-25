6'lı Masa Turgut Özal'ın makamında toplandı! 6 saat sonra 'Kriz yok, yola devam' denildi

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi genel başkanlarının bir araya geldiği “liderler buluşmasının” üçüncüsü yaklaşık altı saatlik çalışmanın ardından sona erdi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamadan, "iktidarın siyasi mühendisliğinin farkındayız" mesajı ve "kriz yok, yola devam" vurgusu çıktı

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'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ne imza atan altı partinin genel başkanlarının üçüncü yuvarlak toplantısından önemli başlıklarda yeni çalışmalar yürütülmesi ve "kararlılıkla yola devam" mesajı çıktı. İftar saatinde başlayıp gece 01.20'ye kadar süren toplantıdan sonra yapılan açıklamada, ev sahipliği yapan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Cumhurbaşkanı adayının "20 yıllık AKP döneminde sorumluluk sahibi olmaması gerektiği" tweet'i ile yaşanan krizin aşıldığı mesajı da verildi.

Nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olacağı anlatıldı

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz" denildi. Açıklamada, HDP''li Garo Paylan'ın yasa teklifi ile başlayan "soykırım" tartışmaları ile ilgili olarak, bu ifadeyi kullanan ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterilerek, bu ifadeye geçen yıl tepki göstermeyen iktidarın sorumlu olduğu vurgulandı.

Turgut Özal'ın makam odasında yapıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bütün liderleri kapıda karşıladı. DP Genel Merkezi’nde düzenlenen iftar 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın makam odasında gerçekleşti. Muhalefet liderlerinden toplantının ardından, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” 'teyit edilerek' şu açıklama yapıldı:

"Milli Egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de açılışının 102. yıldönümünden bir gün sonra bir araya gelen altı siyasi partinin liderleri olarak, TBMM’ye yeniden itibar kazandıracak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldık.

Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu;

1. Siyasi ahlak yasası,

2. Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler,

3. Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması,

4. Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması,

konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz.

Ayrıca, bugün ABD Başkanı Joe Biden’ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene “soykırım” ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz."