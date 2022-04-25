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Ankara'da deprem oldu! Çubuk ilçesi merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama

Ankara'da deprem oldu! Çubuk ilçesi merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama

ANKARA'da korkutan deprem... Çubuk ilçesi merkezli sabah saat 05:45'te meydana gelen depremle ilgili AFA'dan açıklama geldi.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.45'te 3.7 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 km olarak açıklandı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

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