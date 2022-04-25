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Togg'un Twitter hesabı ele geçirilmişti Togg'dan yeni açıklama

Togg'un Twitter hesabı ele geçirilmişti Togg'dan yeni açıklama

Togg, Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığını açıkladı,

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Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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